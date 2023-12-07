Валерий Карпин дисквалифицирован за слова об организаторах матча с ЦСКА
КДК РФС вынес решение в отношении главного тренера «Ростова» по итогам матча 17-го тура в Москве с ЦСКА.
Ростов
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КДК РФС вынес решение в отношении главного тренера «Ростова» по итогам матча 17-го тура в Москве с ЦСКА.
Валерий Карпин раскритиковал решение о проведении игры с ЦСКА в условиях сильного снегопада. По мнению главного тренера сборной России, встречу следовало перенести на более позднее время. «Ростов» в том матче уступил со счетом 0:2.
«Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Что они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря», — сказал тренер в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».
По информации «РБ Спорт», за эти слова главный тренер «Ростова» дисквалифицирован на два матча РПЛ, один из которых — условно.
Без Карпина ростовчане сыграют 9 декабря в гостях с «Ахматом».