Валерий Карпин дисквалифицирован за слова об организаторах матча с ЦСКА

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Валерий Карпин раскритиковал решение о проведении игры с ЦСКА в условиях сильного снегопада. По мнению главного тренера сборной России, встречу следовало перенести на более позднее время. «Ростов» в том матче уступил со счетом 0:2.

«Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Что они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря», — сказал тренер в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».

По информации «РБ Спорт», за эти слова главный тренер «Ростова» дисквалифицирован на два матча РПЛ, один из которых — условно.