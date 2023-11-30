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14:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте ФИФА

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Сборная России поднялась на одну позицию в рейтинге Международной федерации футбола и теперь занимает 38-е место.

В ноябре российская команда провела один матч — товарищескую игру с Кубой на «Волгоград-Арене». Сборная России одержала уверенную победу со счетом 8:0.

Рейтинг ФИФА возглавляет действующий чемпион мира — сборная Аргентины. Второе место занимает команда Франции, третье сборная Англии.

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