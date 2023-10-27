Генсек РФС: переход в Азию — это более чем риск
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал потенциальный переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал потенциальный переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«У нас сейчас действует запрет ФИФА. И сама смена конфедераций с УЕФА на АФК не означает, что ФИФА этот запрет отменит. Риск ли это? Это более чем риск. Это возможность сменить конфедерацию, но потерять всю наработанную систему отношений, которые есть у нас с УЕФА и начать все с чистого листа в АФК. При этом не играя ни в каких соревнованиях», — сказал Митрофанов.
В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА на неопределенный срок отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине. После этого в РФС начали прорабатывать возможность перехода организации в АФК.
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что вопрос перехода в Азию будет рассмотрен на заседании исполкома организации в ноябре или декабре этого года.