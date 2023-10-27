Генсек РФС: переход в Азию — это более чем риск

«У нас сейчас действует запрет ФИФА. И сама смена конфедераций с УЕФА на АФК не означает, что ФИФА этот запрет отменит. Риск ли это? Это более чем риск. Это возможность сменить конфедерацию, но потерять всю наработанную систему отношений, которые есть у нас с УЕФА и начать все с чистого листа в АФК. При этом не играя ни в каких соревнованиях», — сказал Митрофанов.