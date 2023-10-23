Источник: Пять африканских сборных готовы сыграть с Россией
По информации «Матч ТВ», сборная России по футболу может сыграть товарищеские матчи с национальными командами Танзании, Занзибара, Сейшельских островов, Судана или Сенегала.
По информации «Матч ТВ», сборная России по футболу может сыграть товарищеские матчи с национальными командами Танзании, Занзибара, Сейшельских островов, Судана или Сенегала.
Как сообщает источник, речь идет о договоренности на 2024 год. Место проведения и точные даты игр пока не обсуждались.
Представители футбольных федераций Танзании, Занзибара, Сейшельских островов, Судана или Сенегала посещали стенд РФС и вели переговоры о сотрудничестве во время проходившего на прошлой неделе форума «Россия — Спортивная держава» в Перми.
В рейтинге ФИФА сборная Сенегала занимает 20‑е место, Танзании — 122‑е место, Судана — 130‑е, Сейшельских островов — 195‑е.
Занзибар не является членом ФИФА. Данная территория — полуавтономная область в составе Объединенной Республики Танзания.
Сборная России в октябре провела два товарищеских матча с африканскими сборными. В домашнем матче россияне обыграли камерунцев со счетом 1:0, а затем в Турции сыграли вничью со сборной Кении (2:2).
Также ранее была информация, что сборная Камеруна предлагает весной 2024 года провести ответный матч со сборной России теперь уже на своем поле, в Яунде.