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18:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Пять африканских сборных готовы сыграть с Россией

По информации «Матч ТВ», сборная России по футболу может сыграть товарищеские матчи с национальными командами Танзании, Занзибара, Сейшельских островов, Судана или Сенегала.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РФС

Как сообщает источник, речь идет о договоренности на 2024 год. Место проведения и точные даты игр пока не обсуждались.

Представители футбольных федераций Танзании, Занзибара, Сейшельских островов, Судана или Сенегала посещали стенд РФС и вели переговоры о сотрудничестве во время проходившего на прошлой неделе форума «Россия — Спортивная держава» в Перми.

В рейтинге ФИФА сборная Сенегала занимает 20‑е место, Танзании — 122‑е место, Судана — 130‑е, Сейшельских островов — 195‑е.

Занзибар не является членом ФИФА. Данная территория — полуавтономная область в составе Объединенной Республики Танзания.

Сборная России в октябре провела два товарищеских матча с африканскими сборными. В домашнем матче россияне обыграли камерунцев со счетом 1:0, а затем в Турции сыграли вничью со сборной Кении (2:2).

Также ранее была информация, что сборная Камеруна предлагает весной 2024 года провести ответный матч со сборной России теперь уже на своем поле, в Яунде.

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