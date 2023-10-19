Камерун хочет провести ответный матч с Россией в Яунде

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«Мы хотим сыграть с Россией ответный матч в Яунде. Уже ведем переговоры по организации этой товарищеской встречи», — сказал Джунан.

Ответный матч со сборной Камеруна может состояться весной 2024 года — в период между Кубком Африки и началом африканского отбора на ЧМ-2026.

12 октября сборная России в Москве на «ВТБ Арене» провела товарищеский матч со сборной Камеруна (1:0). Матч посетили 20152 зрителя.