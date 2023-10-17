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09:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Валерий Карпин подвел итоги матче со сборной Кении

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал результат товарищеского матча со сборной Кении (2:2). Об этом сообщает официальный сайт РФС.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы начали игру хорошо. Все получалось: и прессинг, и атаки, и гол забили. Возможно, первый необязательный мяч, который мы пропустили выбил нас из колеи, плюс была пауза, когда были проблемы у кенийского вратаря. Хотя, это больше звучит как оправдание. Во втором тайме попытались что-то сделать, но только в конце включили все скорости, которые были нужны. Счет, в целом, по игре.

Главный итог матча — убедились в верности той информации, которая у нас была. Думаю, все получили ответы на все вопросы — почему на Камерун был один состав, сегодня другой. По Помазуну мне сложно сказать, работы было маловато у него. Что касается игры Горшкова и Адамова — достойно, для первого раза — более чем», — сказал Карпин.

Товарищеский матч между сборными России и Кении прошел в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии. Этот матч стал вторым для национальной команды в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора. 12 октября сборная России в Москве обыграла Камерун (1:0).

Россия
2:2
Первый тайм: 1:2
Кения
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 Валерий Карпин подвел итоги матче со сборной Кении
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