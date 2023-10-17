Валерий Карпин подвел итоги матче со сборной Кении

«Мы начали игру хорошо. Все получалось: и прессинг, и атаки, и гол забили. Возможно, первый необязательный мяч, который мы пропустили выбил нас из колеи, плюс была пауза, когда были проблемы у кенийского вратаря. Хотя, это больше звучит как оправдание. Во втором тайме попытались что-то сделать, но только в конце включили все скорости, которые были нужны. Счет, в целом, по игре.



Главный итог матча — убедились в верности той информации, которая у нас была. Думаю, все получили ответы на все вопросы — почему на Камерун был один состав, сегодня другой. По Помазуну мне сложно сказать, работы было маловато у него. Что касается игры Горшкова и Адамова — достойно, для первого раза — более чем», — сказал Карпин.