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13:29 (мск), источник: Sportmail.ru

В РФС пока не собираются переходить в Азию из УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов отметил, что выступление российских сборных и клубов в официальных соревнованиях является приоритетом для РФС.

Россия
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Источник: Чемпионат.com

«Вопрос с переходом в Азию и сейчас обсуждается каждый день. Мы являемся членом УЕФА, наш приоритет — играть в официальных соревнованиях сборными и клубами. Российский футбольный союз остается членом конфедерации, которая является сильнейшей в мире. РФС желает лучшего для российского футбола, даже в этой сложной ситуации мы стараемся, чтобы наш футбол развивался только в позитивном ключе. Все это шаги, которые в том числе являются результатами работы организации», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Сегодня, 16 октября, сборная России в Турции проведет товарищеский матч с командой Кении. Ранее национальная команда обыграла Камерун со счетом 1:0.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.

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