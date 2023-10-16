В РФС пока не собираются переходить в Азию из УЕФА
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов отметил, что выступление российских сборных и клубов в официальных соревнованиях является приоритетом для РФС.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов отметил, что выступление российских сборных и клубов в официальных соревнованиях является приоритетом для РФС.
«Вопрос с переходом в Азию и сейчас обсуждается каждый день. Мы являемся членом УЕФА, наш приоритет — играть в официальных соревнованиях сборными и клубами. Российский футбольный союз остается членом конфедерации, которая является сильнейшей в мире. РФС желает лучшего для российского футбола, даже в этой сложной ситуации мы стараемся, чтобы наш футбол развивался только в позитивном ключе. Все это шаги, которые в том числе являются результатами работы организации», — приводит слова Митрофанова ТАСС.
Сегодня, 16 октября, сборная России в Турции проведет товарищеский матч с командой Кении. Ранее национальная команда обыграла Камерун со счетом 1:0.
28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.