РФС считает, что если оставаться в УЕФА, то сборная может попасть на ЧМ-2026

"Контакты с УЕФА и ФИФА по поводу возвращения? Переговоры идут. Я не имею права давать какие-то комментарии об их окончании. Крайнего срока не существует. Если говорить о жеребьевке, то жеребьевка по европейскому пути будет проходить в конце 2024 года. Есть ли надежда, что к этому времени что-то решится? Надежда умирает последней.

Мы можем пойти в Азию. Мы можем принимать участие в Кубке Азии. Но в отборе на чемпионат мира через Азию — это маловероятно. Мы можем играть во внутриазиатских соревнованиях, но не отбираться через них. Так получается, потому что по временным рамкам не вышли из состава УЕФА. В настоящий момент единственный шанс попасть на чемпионат мира — оставаться в УЕФА«, — приводит слова Митрофанова “Чемпионат”.