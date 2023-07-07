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16:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России проведет матч с командой Катара 12 сентября

Матч состоится в столице Катара Дохе.

Россия
КатарТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

Сборная России проведет товарищеский матч против команды Катара 12 сентября в Дохе, сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Матч со сборной Катара пройдет в Дохе 12 сентября. Федерация футбола Катара определит, на каком стадионе он пройдет. По второму сопернику есть большие сложности, мы хотим провести матч в России», — сказал Митрофанов.

В конце мая РФС отказался от проведения июньского сбора национальной команды.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий в Украине. После начала действия санкций сборная России сыграла пять товарищеских матчей — против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

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