Сборная России проведет матч с командой Катара 12 сентября

«Матч со сборной Катара пройдет в Дохе 12 сентября. Федерация футбола Катара определит, на каком стадионе он пройдет. По второму сопернику есть большие сложности, мы хотим провести матч в России», — сказал Митрофанов.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий в Украине. После начала действия санкций сборная России сыграла пять товарищеских матчей — против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).