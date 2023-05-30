РФС не нашел соперников для сборной России в июне
Поэтому июньский сбор национальной команды решено отменить.
Поэтому июньский сбор национальной команды решено отменить.
РФС отменил июньский сбор футбольной национальной команды России.
«Следующий сбор национальной команды России пройдет осенью. Такое решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, делегирующими в национальную команду наибольшее количество игроков.
Российский футбольный союз ведёт переговоры с рядом национальных федераций и имеет предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно ФИФА. График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не нарушать программу подготовки клубов к сезону 2023/24», — сообщается на официальном сайте РФС.
После отказа Камеруна сыграть в Москве 15 июня не удалось оперативно найти другого соперника на эту дату, сообщил в своем телеграм-канале журналист Севастиан Терлецкий.
Был вариант провести матч 20 июня. Эту дату в РФС посчитали неудобной после консультаций со сборной и клубами, так как с момента окончания текущего чемпионата РПЛ прошло бы уже две недели. К тому же после этого у сборников почти не осталось бы времени на отпуск, так как клубы начинают готовиться к новому сезону.