РФС не нашел соперников для сборной России в июне

«Следующий сбор национальной команды России пройдет осенью. Такое решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, делегирующими в национальную команду наибольшее количество игроков. Российский футбольный союз ведёт переговоры с рядом национальных федераций и имеет предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно ФИФА. График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не нарушать программу подготовки клубов к сезону 2023/24», — сообщается на официальном сайте РФС.

Был вариант провести матч 20 июня. Эту дату в РФС посчитали неудобной после консультаций со сборной и клубами, так как с момента окончания текущего чемпионата РПЛ прошло бы уже две недели. К тому же после этого у сборников почти не осталось бы времени на отпуск, так как клубы начинают готовиться к новому сезону.