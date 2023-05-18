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16:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Ганы по футболу заинтересована в матче с Россией

Гана не против проведения контрольной встречи со сборной Россией.

Гана
РоссияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Reuters

Президент Федерации футбола Ганы Курт Окрару заявил, что не против проведения товарищеской встречи со сборной России.

Российские футбольные команды не могут принимать участия в международных турнирах из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

«Мы заинтересованы в проведении товарищеского матча между сборными Ганы и России. Пока переговоры с РФС не ведутся, но у нас есть желание организовать встречу в Гане», — приводит слова Окрару Sport24.

Единственная игра между сборными командами России и Ганы состоялась в сентябре 2016 года. Товарищеская игра, прошедшая на стадионе «Локомотива» в Москве, завершилась победой хозяев со счетом 1:0, гол забил нападающий Федор Смолов.

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