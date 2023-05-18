Сборная Ганы по футболу заинтересована в матче с Россией

Президент Федерации футбола Ганы Курт Окрару заявил, что не против проведения товарищеской встречи со сборной России.

Российские футбольные команды не могут принимать участия в международных турнирах из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

«Мы заинтересованы в проведении товарищеского матча между сборными Ганы и России. Пока переговоры с РФС не ведутся, но у нас есть желание организовать встречу в Гане», — приводит слова Окрару Sport24.