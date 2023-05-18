Сборная Ганы по футболу заинтересована в матче с Россией
Гана не против проведения контрольной встречи со сборной Россией.
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Гана не против проведения контрольной встречи со сборной Россией.
Президент Федерации футбола Ганы Курт Окрару заявил, что не против проведения товарищеской встречи со сборной России.
Российские футбольные команды не могут принимать участия в международных турнирах из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.
«Мы заинтересованы в проведении товарищеского матча между сборными Ганы и России. Пока переговоры с РФС не ведутся, но у нас есть желание организовать встречу в Гане», — приводит слова Окрару Sport24.
Единственная игра между сборными командами России и Ганы состоялась в сентябре 2016 года. Товарищеская игра, прошедшая на стадионе «Локомотива» в Москве, завершилась победой хозяев со счетом 1:0, гол забил нападающий Федор Смолов.