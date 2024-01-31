Официально: матч Россия — Сербия пройдет 21 марта на «ВТБ Арене»
Матч с Сербией может стать первым для команды России против национальной сборной из Европы с момента отстранения от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года.
Матч с Сербией может стать первым для команды России против национальной сборной из Европы с момента отстранения от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года.
Товарищеский матч сборных России и Сербии пройдет 21 марта на московском стадионе «Динамо», сообщает пресс‑служба Российского футбольного союза.
В декабре прошлого года президент РФС Александр Дюков сообщил о подписании договора о проведении товарищеского матча между странами на территории России.
Сборная Сербии вышла в финальную часть Евро‑2024, где сыграет в группе С против команд Англии, Дании и Словении.
За последние два года сборная России проводила матчи со сборными Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Ирака, Катара, Камеруна, Кении и Кубы. А также играла вторым составом с олимпийской сборной Египта.