Евгений Савин «КраСава» отреагировал на объявление в розыск
Экс-футболист и блогер, а ныне президент клуба «Красава» Евгений Савин отреагировал на то, что МВД России объявило его в розыск.
Экс-футболист и блогер, а ныне президент клуба «Красава» Евгений Савин отреагировал на то, что МВД России объявило его в розыск.
«Вчера дошли новости, что меня потерял кто-то, разыскивает. А мы все так же чисто и открыто делаем футбол! Завтра увидимся на самой важной игре сезона. Для сотрудников МВД вход бесплатный», — написал Савин в одной из своих соцсетей.
Савину, автору канала на YouTube «КраСава», предъявлено обвинение по уголовному делу. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, в ведомственной базе розыска не уточняется.
Тверской суд в Москве год назад оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. В течение года блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ — после интервью Ксении Собчак.
Футбольному клубу «Красава», выступающему в сезоне-2021/22 во Второй лиге, запретили тренироваться на базе в Красногорске, после этого Савин перевез команду на Кипр и заявил ее во второй дивизион местного чемпионата.