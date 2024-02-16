Евгений Савин «КраСава» отреагировал на объявление в розыск

Источник: Соцсети

«Вчера дошли новости, что меня потерял кто-то, разыскивает. А мы все так же чисто и открыто делаем футбол! Завтра увидимся на самой важной игре сезона. Для сотрудников МВД вход бесплатный», — написал Савин в одной из своих соцсетей.

Савину, автору канала на YouTube «КраСава», предъявлено обвинение по уголовному делу. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, в ведомственной базе розыска не уточняется.

Тверской суд в Москве год назад оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. В течение года блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ — после интервью Ксении Собчак.