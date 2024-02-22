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12:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси перекинул мяч через травмированного соперника: видео

«Интер Майами» одержал домашнюю победу над «Реал Солт Лейк» (2:0) в матче-открытии нового регулярного чемпионата МЛС.

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В концовке первого тайма нападающий «Интер Майами» Лионель Месси попытался пробиться к воротам соперника, когда на его пути оказался лежащий на газоне игрок «Реал Солт Лейк». Аргентинец не растерялся, перекинул мяч через него и пробил по воротам. Мяч был заблокирован одним из игроков гостевой команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

За пять минут до этого эпизода Месси отметился голевой передачей на полузащитника Роберта Тэйлора. Всего в активе 36-летнего аргентинца в этой встрече четыре удара по воротам: два из них пришлись в створ, два других были заблокированы защитниками.

Также Месси предпринял попытку забить прямым ударом с углового, но вратарь «Реал Солт Лейк» переправил мяч за пределы поля.

 Месси перекинул мяч через травмированного соперника: видео
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