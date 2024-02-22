Месси перекинул мяч через травмированного соперника: видео

В концовке первого тайма нападающий «Интер Майами» Лионель Месси попытался пробиться к воротам соперника, когда на его пути оказался лежащий на газоне игрок «Реал Солт Лейк». Аргентинец не растерялся, перекинул мяч через него и пробил по воротам. Мяч был заблокирован одним из игроков гостевой команды.

За пять минут до этого эпизода Месси отметился голевой передачей на полузащитника Роберта Тэйлора. Всего в активе 36-летнего аргентинца в этой встрече четыре удара по воротам: два из них пришлись в створ, два других были заблокированы защитниками.