Криштиану послал воздушный поцелуй Джорджине: видео
Так знаменитый португалец отпраздновал выход «Аль-Насра» в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов.
Так знаменитый португалец отпраздновал выход «Аль-Насра» в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов.
21 февраля «Аль-Наср» победил и в ответном матче «Аль-Фейху», таким образом выйдя в четвертьфинал престижного турнира. В следующей стадии Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» сразится с «Аль-Аином» из ОАЭ. Первый матч состоится 4 марта, ответный — 11 марта.
Джорджина Родригес вместе с детьми поддерживала Роналду всю игру. А в конце матча операторы поймали момент, на котором Криштиану отправляет воздушные поцелуи своим детям и Джорджине, которые радостно махали ответ.
Криштиану и Джорджина Родригес находятся в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает пятерых детей. В 2010 году у футболиста от суррогатной матери родился первый ребенок — Криштиану Роналду Жуниор, а в 2017-м двойняшки — Мэтью и Ева. В том же году Джорджина опубликовала фото с округлившимся животом, осенью 2017-го спортсмен стал отцом в четвертый раз. У пары родилась девочка, которую назвали Алана-Мартина. В 2021 году Родригес была беременна близнецами, весной 2022 года женщина родила мальчика и девочку. Однако мальчик умер вскоре после родов.