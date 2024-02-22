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17:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Криштиану послал воздушный поцелуй Джорджине: видео

Так знаменитый португалец отпраздновал выход «Аль-Насра» в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов.

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Источник: Соцсети
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21 февраля «Аль-Наср» победил и в ответном матче «Аль-Фейху», таким образом выйдя в четвертьфинал престижного турнира. В следующей стадии Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» сразится с «Аль-Аином» из ОАЭ. Первый матч состоится 4 марта, ответный — 11 марта.

Джорджина Родригес вместе с детьми поддерживала Роналду всю игру. А в конце матча операторы поймали момент, на котором Криштиану отправляет воздушные поцелуи своим детям и Джорджине, которые радостно махали ответ.

Криштиану и Джорджина Родригес находятся в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает пятерых детей. В 2010 году у футболиста от суррогатной матери родился первый ребенок — Криштиану Роналду Жуниор, а в 2017-м двойняшки — Мэтью и Ева. В том же году Джорджина опубликовала фото с округлившимся животом, осенью 2017-го спортсмен стал отцом в четвертый раз. У пары родилась девочка, которую назвали Алана-Мартина. В 2021 году Родригес была беременна близнецами, весной 2022 года женщина родила мальчика и девочку. Однако мальчик умер вскоре после родов.

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