Криштиану послал воздушный поцелуй Джорджине: видео

Криштиану и Джорджина Родригес находятся в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает пятерых детей. В 2010 году у футболиста от суррогатной матери родился первый ребенок — Криштиану Роналду Жуниор, а в 2017-м двойняшки — Мэтью и Ева. В том же году Джорджина опубликовала фото с округлившимся животом, осенью 2017-го спортсмен стал отцом в четвертый раз. У пары родилась девочка, которую назвали Алана-Мартина. В 2021 году Родригес была беременна близнецами, весной 2022 года женщина родила мальчика и девочку. Однако мальчик умер вскоре после родов.