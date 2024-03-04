Дэвид Бекхэм трогательно поздравил старшего сына с 25-летием

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240670" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«С 25-летием, мой большой мальчик. Так горжусь тем, каким мужчиной ты вырос. Ты всегда остаешься вежливым и добрым, сохраняя те ценности, на которых ты вырос. Мы тебя очень любим и желаем, чтобы этот день стал самым удивительным», — написал Дэвид Бекхэм.

Бруклин Бекхэм — старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, которого можно часто встретить на всевозможных светских мероприятиях, которые он посещает вместе с супругой Николой Пельтц, дочерью миллиардера Нельсона Пельтца. Свадьба пары состоялась в семейном поместье невесты в Палм-Бич в апреле 2022 года. Никола — актриса и кинорежиссер. В 2024 году вышел «Лола», в котором Никола выступила в качестве режиссера, сценариста и исполнительницы главной роли.