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13:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Дэвид Бекхэм трогательно поздравил старшего сына с 25-летием

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии разместил в соцсетях архивный видеоролик с маленьким Бруклином.

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«С 25-летием, мой большой мальчик. Так горжусь тем, каким мужчиной ты вырос. Ты всегда остаешься вежливым и добрым, сохраняя те ценности, на которых ты вырос. Мы тебя очень любим и желаем, чтобы этот день стал самым удивительным», — написал Дэвид Бекхэм.

Бруклин Бекхэм — старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, которого можно часто встретить на всевозможных светских мероприятиях, которые он посещает вместе с супругой Николой Пельтц, дочерью миллиардера Нельсона Пельтца. Свадьба пары состоялась в семейном поместье невесты в Палм-Бич в апреле 2022 года. Никола — актриса и кинорежиссер. В 2024 году вышел «Лола», в котором Никола выступила в качестве режиссера, сценариста и исполнительницы главной роли.

У Дэвида и Виктории четверо детей: Бруклин, 21-летний Ромео Бекхэм, который выступает за молодежную команду «Брентфорда», 18-летний Крус и 12-летняя Харпер.

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