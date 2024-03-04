Дэвид Бекхэм трогательно поздравил старшего сына с 25-летием
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии разместил в соцсетях архивный видеоролик с маленьким Бруклином.
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии разместил в соцсетях архивный видеоролик с маленьким Бруклином.
«С 25-летием, мой большой мальчик. Так горжусь тем, каким мужчиной ты вырос. Ты всегда остаешься вежливым и добрым, сохраняя те ценности, на которых ты вырос. Мы тебя очень любим и желаем, чтобы этот день стал самым удивительным», — написал Дэвид Бекхэм.
Бруклин Бекхэм — старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, которого можно часто встретить на всевозможных светских мероприятиях, которые он посещает вместе с супругой Николой Пельтц, дочерью миллиардера Нельсона Пельтца. Свадьба пары состоялась в семейном поместье невесты в Палм-Бич в апреле 2022 года. Никола — актриса и кинорежиссер. В 2024 году вышел «Лола», в котором Никола выступила в качестве режиссера, сценариста и исполнительницы главной роли.
У Дэвида и Виктории четверо детей: Бруклин, 21-летний Ромео Бекхэм, который выступает за молодежную команду «Брентфорда», 18-летний Крус и 12-летняя Харпер.