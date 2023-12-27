Дэвиду Бекхэму подарили курятник на Рождество
Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм получил от жены Виктории необычный рождественский подарок.
Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм получил от жены Виктории необычный рождественский подарок.
Виктория Бекхэм подарила своему мужу курятник, внутри которого живут несколько куриц и один петух. Бывшая участница Spice Girls опубликовала в соцсетях видео, где Дэвид в рождественской шапке кормит своих новых пернатых питомцев. За сутки видео набрало более 500 тысяч лайков.
Дэвид Бекхэм закончил игровую карьеру в 2013 году. В настоящий момент он является президентом и совладельцем футбольного клуба «Интер Майами», в котором выступает звездный нападающий Лионель Месси. В будущем году за клуб будет выступать уругваец Луис Суарес.