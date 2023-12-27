Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Брентфорд
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
22:30
Челси
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:15
Эвертон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
26.12
Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун
23
Футбол. Зарубежный
26.12
Бернли
Ливерпуль
02
Футбол. Зарубежный
26.12
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
32
Все события
Фоторепортажи
18Валиева выиграла этап Гран-при для мамы
19Лучшая игра сезона? «Спартак» — «Динамо» — 8:7!
14:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Дэвиду Бекхэму подарили курятник на Рождество

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм получил от жены Виктории необычный рождественский подарок.

Наверх
Источник: AP 2023

Виктория Бекхэм подарила своему мужу курятник, внутри которого живут несколько куриц и один петух. Бывшая участница Spice Girls опубликовала в соцсетях видео, где Дэвид в рождественской шапке кормит своих новых пернатых питомцев. За сутки видео набрало более 500 тысяч лайков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дэвид Бекхэм закончил игровую карьеру в 2013 году. В настоящий момент он является президентом и совладельцем футбольного клуба «Интер Майами», в котором выступает звездный нападающий Лионель Месси. В будущем году за клуб будет выступать уругваец Луис Суарес.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Валиева рассказала об отношении к допинговому скандалу
Костомаров рассказал, что самостоятельно водит автомобиль
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь