Дэвиду Бекхэму подарили курятник на Рождество

Виктория Бекхэм подарила своему мужу курятник, внутри которого живут несколько куриц и один петух. Бывшая участница Spice Girls опубликовала в соцсетях видео, где Дэвид в рождественской шапке кормит своих новых пернатых питомцев. За сутки видео набрало более 500 тысяч лайков.