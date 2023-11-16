Бекхэм назвал переход Месси подарком для США и MLS

«До сих пор трудно поверить, что кто-то обращается ко мне и говорит, что в команде “Интер Майами” есть Лионель Месси, понимаете. Для меня, как владельца, это большая гордость — иметь такого футболиста, лучшего игрока в мире в нашей команде.



Мы всегда знали, что приезд Лео в Америку, не только в Майами, — это наш подарок Америке и MLS. Потому что такой человек меняет игру. Такой человек вдохновляет новое поколение футболистов. Именно поэтому мы хотели привести его в команду.



Конечно, мы хотим выигрывать чемпионаты. Конечно, мы хотим быть лучшей командой в лиге. Но одна из причин, по которой мы его купили, заключается в том, чтобы вдохновить новое поколение футболистов в Америке. Чтобы они хотели стать футболистами. Так что его приход — это то, что нам нужно, и это очень важно», — приводит слова Бекхэма AFP.