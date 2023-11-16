Бекхэм назвал переход Месси подарком для США и MLS
Экс капитан сборной Англии и совладелец футбольного клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм назвал переход аргентинского нападающего Лионеля Месси «подарком для Америки и MLS».
Экс капитан сборной Англии и совладелец футбольного клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм назвал переход аргентинского нападающего Лионеля Месси «подарком для Америки и MLS».
Месси, перешедший в «Интер Майами» летом, провел за команду 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач. Аргентинец помог команде завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики. Его назвали лучшим футболистом «Интер Майами» в сезоне-2023.
«До сих пор трудно поверить, что кто-то обращается ко мне и говорит, что в команде “Интер Майами” есть Лионель Месси, понимаете. Для меня, как владельца, это большая гордость — иметь такого футболиста, лучшего игрока в мире в нашей команде.
Мы всегда знали, что приезд Лео в Америку, не только в Майами, — это наш подарок Америке и MLS. Потому что такой человек меняет игру. Такой человек вдохновляет новое поколение футболистов. Именно поэтому мы хотели привести его в команду.
Конечно, мы хотим выигрывать чемпионаты. Конечно, мы хотим быть лучшей командой в лиге. Но одна из причин, по которой мы его купили, заключается в том, чтобы вдохновить новое поколение футболистов в Америке. Чтобы они хотели стать футболистами. Так что его приход — это то, что нам нужно, и это очень важно», — приводит слова Бекхэма AFP.