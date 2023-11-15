Лионель Месси: Гвардиола сделал невероятное для футбола

"То, что сделал с футболом Хосеп, просто невероятно. Он изменил его, но не только в Испании, а в Европе и в мире в целом. Но из-за этого он даже навредил футболу — потому что слишком многие теперь пытаются имитировать его, вместо того чтобы развивать свой путь и стиль, — приводит Marca слова Лионеля Месси.