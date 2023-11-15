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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
19:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Лионель Месси: Гвардиола сделал невероятное для футбола

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси дал оценку вклада главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в современный футбол.

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Источник: AP 2023

"То, что сделал с футболом Хосеп, просто невероятно. Он изменил его, но не только в Испании, а в Европе и в мире в целом. Но из-за этого он даже навредил футболу — потому что слишком многие теперь пытаются имитировать его, вместо того чтобы развивать свой путь и стиль, — приводит Marca слова Лионеля Месси.

Месси — воспитанник «Барселоны», проведши за клуб более 500 матчей. В 2021 году аргентинец перешел в «ПСЖ». Летом 2023 года Месси подписал контракт с клубом МЛС «Интер Майами».

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