Лионель Месси: Гвардиола сделал невероятное для футбола
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси дал оценку вклада главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в современный футбол.
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Форвард «Интер Майами» Лионель Месси дал оценку вклада главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в современный футбол.
"То, что сделал с футболом Хосеп, просто невероятно. Он изменил его, но не только в Испании, а в Европе и в мире в целом. Но из-за этого он даже навредил футболу — потому что слишком многие теперь пытаются имитировать его, вместо того чтобы развивать свой путь и стиль, — приводит Marca слова Лионеля Месси.
Месси — воспитанник «Барселоны», проведши за клуб более 500 матчей. В 2021 году аргентинец перешел в «ПСЖ». Летом 2023 года Месси подписал контракт с клубом МЛС «Интер Майами».