«Интер Майами» из-за Месси продал бывшего капитана за $ 173 тыс

«Интер Майами» обменял своего экс-капитана на денежную компенсацию в размере 172,8 тыс. долларов. Клуб пошел на такой шаг ради освобождения зарплатной ведомости. Йедлин с зарплатой 825 тыс. долларов в год был самым высокооплачиваемым игроком «Интер Майами» после Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Жорди Альбы.

Ранее сообщалось, что у «Интер Майами» перед стартом нового сезона МЛС возникли проблемы с финансовым фэйр-плей, из-за чего клубу нужно срочно снизить нагрузку на зарплатную ведомость. По этой причине вслед за Йедлином клуб могут покинуть полузащитник Роберт Тейлор, бразильцы Грегоре и Жеан Мота, а также украинский защитник Сергей Кривцов.

На данный момент зарплатная ведомость «Интер Майами» превышает 22 млн долларов, две трети из которых составляют зарплаты Лионеля Месси и его бывших одноклубников по «Барселоне».

Йедлин выступал за «Интер Майами» с февраля 2022 года. За «цаплей» 30-летний крайний защитник провел 82 матча, в которых сделал восемь результативных передач. Американец был капитаном «Интер Майами» до прихода в команду Лионеля Месси. До перехода в «Интер Майами» Йедлин провел восемь сезонов в Европе, где выступал за английские «Тоттенхэм», «Сандерленд», «Ньюкасл», а также за турецкий «Галатасарай».