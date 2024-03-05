Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал Сосьедад
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Лацио
Футбол. Зарубежный
4.03
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
06
Футбол. Зарубежный
4.03
Осасуна
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
4.03
Интер
Дженоа
21
Футбол. Первая лига
4.03
Химки
Тюмень
30
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие фото Елизаветы Туктамышевой
21В Казани открылись Игры Будущего
10:39 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер Майами» из-за Месси продал бывшего капитана за $ 173 тыс

Защитник «Интер Майами» Деандре Йедлин продолжит карьеру в «Цинциннати». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Наверх
Источник: AFP 2023

«Интер Майами» обменял своего экс-капитана на денежную компенсацию в размере 172,8 тыс. долларов. Клуб пошел на такой шаг ради освобождения зарплатной ведомости. Йедлин с зарплатой 825 тыс. долларов в год был самым высокооплачиваемым игроком «Интер Майами» после Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Жорди Альбы.

Ранее сообщалось, что у «Интер Майами» перед стартом нового сезона МЛС возникли проблемы с финансовым фэйр-плей, из-за чего клубу нужно срочно снизить нагрузку на зарплатную ведомость. По этой причине вслед за Йедлином клуб могут покинуть полузащитник Роберт Тейлор, бразильцы Грегоре и Жеан Мота, а также украинский защитник Сергей Кривцов.

На данный момент зарплатная ведомость «Интер Майами» превышает 22 млн долларов, две трети из которых составляют зарплаты Лионеля Месси и его бывших одноклубников по «Барселоне».

Йедлин выступал за «Интер Майами» с февраля 2022 года. За «цаплей» 30-летний крайний защитник провел 82 матча, в которых сделал восемь результативных передач. Американец был капитаном «Интер Майами» до прихода в команду Лионеля Месси. До перехода в «Интер Майами» Йедлин провел восемь сезонов в Европе, где выступал за английские «Тоттенхэм», «Сандерленд», «Ньюкасл», а также за турецкий «Галатасарай».

«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата МЛС, одержав в первых трех матчах нового сезона две победы при одном ничейном результате. Ближайший матч «цапли» проведут в воскресенье, 10 марта, дома против «Монреаля».

 Боец ММА Магомед Исмаилов перенесет операцию на колене
Умар Нурмагомедов вошел в топ-10 рейтинга легчайшего веса в UFC
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь