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12:11 (мск), источник: Sportmail.ru

К сыну Роналду собралась очередь после завоевания трофея: видео

Криштиану Роналду-младший завоевал первый трофей с «Аль-Насром», после победы к нему выстроилась очередь для фото.

Сын 39-летнего Криштиану Роналду досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии в своей возрастной категории U13. «Аль-Наср» на 10 очков оторвался от «Аль-Шабаба» за три тура до завершения первенства.

Во время загрузки произошла ошибка.

После получения трофея к Роналду-младшему собралась очередь из желающих сфотографироваться с чемпионом.

«Поздравляем наших юных звезд! Нас ждет светлое будущее!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Роналду-старший перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. Он получает €200 млн за сезон.

 К сыну Роналду собралась очередь после завоевания трофея: видео
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