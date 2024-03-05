К сыну Роналду собралась очередь после завоевания трофея: видео
Криштиану Роналду-младший завоевал первый трофей с «Аль-Насром», после победы к нему выстроилась очередь для фото.
Криштиану Роналду-младший завоевал первый трофей с «Аль-Насром», после победы к нему выстроилась очередь для фото.
Сын 39-летнего Криштиану Роналду досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии в своей возрастной категории U13. «Аль-Наср» на 10 очков оторвался от «Аль-Шабаба» за три тура до завершения первенства.
После получения трофея к Роналду-младшему собралась очередь из желающих сфотографироваться с чемпионом.
«Поздравляем наших юных звезд! Нас ждет светлое будущее!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Роналду-старший перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. Он получает €200 млн за сезон.