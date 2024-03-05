К сыну Роналду собралась очередь после завоевания трофея: видео

Сын 39-летнего Криштиану Роналду досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии в своей возрастной категории U13. «Аль-Наср» на 10 очков оторвался от «Аль-Шабаба» за три тура до завершения первенства.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=009d23e9c1a3c7ba&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240679" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После получения трофея к Роналду-младшему собралась очередь из желающих сфотографироваться с чемпионом.

«Поздравляем наших юных звезд! Нас ждет светлое будущее!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.