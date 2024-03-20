Правило офсайда может быть изменено в следующем году
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новое тестирование измененного правила офсайда. Об этом сообщает Marca.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новое тестирование измененного правила офсайда. Об этом сообщает Marca.
По новым правилам офсайд будет засчитываться только в том случае, если игрок атакующей команды будет опережать игрока защищающейся команды всем телом, а не какой-то его частью. Тестирование нового правила офсайда уже проводится в юношеских турнирах в Нидерландах, Швеции и Италии.
Автором этой идеи является бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер, ныне возглавляющий отдел развития футбола ФИФА. 74-летний специалист считает, что правило офсайда в нынешнем виде больше помогает защитникам, а не нападающим. Новое правило даст преимущество атакующим игрокам, из-за чего должна увеличиться результативность матчей.
Первый анализ результатов тестирования планируется провести осенью. Если они окажутся положительными, то решение о введении нового правило будет обсуждаться на следующей ассамблее IFAB в феврале 2025 года.
Понятие «вне игры» появилось в футболе еще в середине XIX века. В нынешнем виде правило офсайда действует с 1990 года.