Правило офсайда может быть изменено в следующем году

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По новым правилам офсайд будет засчитываться только в том случае, если игрок атакующей команды будет опережать игрока защищающейся команды всем телом, а не какой-то его частью. Тестирование нового правила офсайда уже проводится в юношеских турнирах в Нидерландах, Швеции и Италии.

Автором этой идеи является бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер, ныне возглавляющий отдел развития футбола ФИФА. 74-летний специалист считает, что правило офсайда в нынешнем виде больше помогает защитникам, а не нападающим. Новое правило даст преимущество атакующим игрокам, из-за чего должна увеличиться результативность матчей.

Первый анализ результатов тестирования планируется провести осенью. Если они окажутся положительными, то решение о введении нового правило будет обсуждаться на следующей ассамблее IFAB в феврале 2025 года.