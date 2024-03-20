Генич рассказал о судьбоносном разговоре с Уткиным

«На мне три слоя грима, но пот все равно прошибает. Первые несколько лет я пытался объяснить Васе, что он не так хорошо понимает футбол, как думает. Но если бы не Вася, я бы ни за что не оказался в этой профессии. Именно разговор с ним стал для меня судьбоносным. У Васи была своеобразная манера управления. Может быть, где‑то подколоть, ткнуть носом.



Последнее время он жил своей медиакомандой. Он ей дорожил. Все его последнее время занимала команда “Эгриси”. Для Васи это была победа. Он так никогда не радовался, по‑моему, даже во время журналистской карьеры. Для него команда имела колоссальное значение. Вася для каждого свой. Собственный и особенный», — сказал Генич.