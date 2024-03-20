Пилот «Формулы-1» стал совладельцем футбольного клуба из Франции

Источник: Соцсети

Пилот команды «Альпин» Пьер Гасли стал совладельцем полупрофессионального футбольного клуба «Версаль», выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Франции. 28-летний гонщик приобрел миноритарный пакет акций команды. Гасли станет третьим человеком в составе владельцев «Версаля». Он присоединится к предпринимателю Александру Мюлье и его бизнес-партнеру Фабьену Лазару. 37-летний Мюлье является внуком Жерара Мюлье, основателя торговой сети Auchan.

«Я всегда хотел поработать с профессиональным футбольным клубом, поэтому рад стать частью “Версаля”. Вместе с другими совладельцами, Александром и Фабьеном, мы разделяем ценности, амбиции и острый дух соперничества, что позволит нам развивать клуб в позитивном ключе. Это начало очень красивой истории», — сказал Гасли.

В рамках сделки «Версаль» получит возможность выйти на международный уровень и в дальнейшем получить полностью профессиональный статус.