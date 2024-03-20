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12:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Пилот «Формулы-1» стал совладельцем футбольного клуба из Франции

Пьер Гасли выкупил часть акций футбольного клуба «Версаль».

Источник: Соцсети

Пилот команды «Альпин» Пьер Гасли стал совладельцем полупрофессионального футбольного клуба «Версаль», выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Франции. 28-летний гонщик приобрел миноритарный пакет акций команды. Гасли станет третьим человеком в составе владельцев «Версаля». Он присоединится к предпринимателю Александру Мюлье и его бизнес-партнеру Фабьену Лазару. 37-летний Мюлье является внуком Жерара Мюлье, основателя торговой сети Auchan.

«Я всегда хотел поработать с профессиональным футбольным клубом, поэтому рад стать частью “Версаля”. Вместе с другими совладельцами, Александром и Фабьеном, мы разделяем ценности, амбиции и острый дух соперничества, что позволит нам развивать клуб в позитивном ключе. Это начало очень красивой истории», — сказал Гасли.

В рамках сделки «Версаль» получит возможность выйти на международный уровень и в дальнейшем получить полностью профессиональный статус.

С 2023 года Гасли, ранее выступавший за «Торо Россо» и «Ред Булл», представляет французскую команду «Альпин». По итогам минувшего чемпионата Гасли занял в общем зачете 11-е место, набрав 62 очка. В сезоне-2024 на двух этапах Гран-при французу не удалось набрать ни одного очка.

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Пилот «Формулы-1» стал совладельцем футбольного клуба из Франции
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