Пилот «Формулы-1» стал совладельцем футбольного клуба из Франции
Пьер Гасли выкупил часть акций футбольного клуба «Версаль».
Пьер Гасли выкупил часть акций футбольного клуба «Версаль».
Пилот команды «Альпин» Пьер Гасли стал совладельцем полупрофессионального футбольного клуба «Версаль», выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Франции. 28-летний гонщик приобрел миноритарный пакет акций команды. Гасли станет третьим человеком в составе владельцев «Версаля». Он присоединится к предпринимателю Александру Мюлье и его бизнес-партнеру Фабьену Лазару. 37-летний Мюлье является внуком Жерара Мюлье, основателя торговой сети Auchan.
«Я всегда хотел поработать с профессиональным футбольным клубом, поэтому рад стать частью “Версаля”. Вместе с другими совладельцами, Александром и Фабьеном, мы разделяем ценности, амбиции и острый дух соперничества, что позволит нам развивать клуб в позитивном ключе. Это начало очень красивой истории», — сказал Гасли.
В рамках сделки «Версаль» получит возможность выйти на международный уровень и в дальнейшем получить полностью профессиональный статус.
С 2023 года Гасли, ранее выступавший за «Торо Россо» и «Ред Булл», представляет французскую команду «Альпин». По итогам минувшего чемпионата Гасли занял в общем зачете 11-е место, набрав 62 очка. В сезоне-2024 на двух этапах Гран-при французу не удалось набрать ни одного очка.