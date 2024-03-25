В Боливии футболист умер после потери сознания на тренировке
Нападающий боливийского клуба «Реал Санта-Крус» Гильермо Денис Бельтран умер от остановки сердца в 24 года. Об этом сообщает Marca.
Нападающий боливийского клуба «Реал Санта-Крус» Гильермо Денис Бельтран умер от остановки сердца в 24 года. Об этом сообщает Marca.
Трагедия произошла 22 марта. Колумбийцу стало плохо на тренировке и он потерял сознание. Футболист был доставлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти.
«Он был гораздо больше, чем просто талантливый игрок. Он был другом, товарищем по команде и источником вдохновения для многих. Его страсть к игре и неутомимый дух будут помнить и ценить вечно», — говорится в заявлении клуба.
Официальной причиной смерти футболиста была названа сердечно-легочная недостаточность.
Бельтран перешел в «Реал Санта-Крус» в июне 2023 года. Он провел за клуб 21 матч, забил один гол и сделал три результативных передачи.