В Боливии футболист умер после потери сознания на тренировке

Трагедия произошла 22 марта. Колумбийцу стало плохо на тренировке и он потерял сознание. Футболист был доставлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

«Он был гораздо больше, чем просто талантливый игрок. Он был другом, товарищем по команде и источником вдохновения для многих. Его страсть к игре и неутомимый дух будут помнить и ценить вечно», — говорится в заявлении клуба.

Официальной причиной смерти футболиста была названа сердечно-легочная недостаточность.