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10:47 (мск), источник: Sportmail.ru

В Боливии футболист умер после потери сознания на тренировке

Нападающий боливийского клуба «Реал Санта-Крус» Гильермо Денис Бельтран умер от остановки сердца в 24 года. Об этом сообщает Marca.

Источник: БЕЛТА

Трагедия произошла 22 марта. Колумбийцу стало плохо на тренировке и он потерял сознание. Футболист был доставлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

«Он был гораздо больше, чем просто талантливый игрок. Он был другом, товарищем по команде и источником вдохновения для многих. Его страсть к игре и неутомимый дух будут помнить и ценить вечно», — говорится в заявлении клуба.

Официальной причиной смерти футболиста была названа сердечно-легочная недостаточность.

Бельтран перешел в «Реал Санта-Крус» в июне 2023 года. Он провел за клуб 21 матч, забил один гол и сделал три результативных передачи.

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