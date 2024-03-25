СМИ: «Фенербахче» ищет новую лигу после крупного скандала

В 30-м туре чемпионата Турции «Фенербахче» на выезде обыграл «Трабзонспор» со счетом 3:2. После финального свистка «желтые канарейки» бурно праздновали победу в центре поля, что не понравилось фанатам хозяев, которые массово выбежали на поле. После этого началась драка, в которой принимали участие игроки гостей.

Как сообщает в соцсетях турецкое интернет-издание BPT. «Фенербахче» рассматривает варианты с лигами Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции и Италии.

2 апреля совет директоров «Фенербахче» примет решение о мерах реагирования на данный инцидент.

В сезоне-2023/2024 «Фенербахче» после 30 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от «Галатасарая» на два очка.