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14:27 (мск), источник: Sportmail.ru

В Польше вратарь забил гол прямым ударом от своих ворот: видео

Вратарь польского клуба «Радомяк» Габриэль Кобыляк забил невероятный гол в выездном матче 26-го тура чемпионата Польши против «Пущи» (1:1).

«Радомяк» пропустил гол уже на четвертой минуте, когда их ворота поразил украинский защитник «Пущи» Роман Якуба. В середине второго тайма гости остались в меньшинстве и задача отыграться стала еще более сложной.

Вратарь «Радомяка» решил взять ситуацию в свои руки — обычный вынос мяча от ворот неожиданно превратился в голевой момент. Мяч пролетел все поле, приземлился в штрафной площади соперника, перепрыгнул через вратаря «Пущи» Оливера Зича и залетел вместе с ним в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гол Кобыляка позволил «Радомяку» спасти игру и добыть ничейный результат. Примечательно, что с 2020 по 2022 год выступал именно за «Пущу» и своим дальним попаданием значительно осложнил бывшей команде борьбу за место в элитном польском дивизионе.

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