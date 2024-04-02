В Польше вратарь забил гол прямым ударом от своих ворот: видео

«Радомяк» пропустил гол уже на четвертой минуте, когда их ворота поразил украинский защитник «Пущи» Роман Якуба. В середине второго тайма гости остались в меньшинстве и задача отыграться стала еще более сложной.

Вратарь «Радомяка» решил взять ситуацию в свои руки — обычный вынос мяча от ворот неожиданно превратился в голевой момент. Мяч пролетел все поле, приземлился в штрафной площади соперника, перепрыгнул через вратаря «Пущи» Оливера Зича и залетел вместе с ним в ворота.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8eb91d861d86ceac&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240991" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.