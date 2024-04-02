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16:59 (мск), источник: Sportmail.ru

1 апреля «Архыз 24» выпустил ролик о приезде Дидье Дешама в Черкесск

«Главный тренер сборной Франции» сравнил игрока черкесского «Нарта» с Антуаном Гризманном.

Источник: БЕЛТА
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Телеканал «Архыз 24» выпустил сюжет о приезде Дидье Дешама в Черкесск. Согласно закадровому голосу, известный французский специалист, чемпион мира и Европы, прибыл в город по приглашению главного тренера «Нарта» Алексея Жданова.

«Футболисты “Нарта” очень высокого уровня. Я впечатлен их техникой и их физической подготовкой. Они на уровне лучших лиг мира. Думаю, команда в этом году выиграет свой турнир», — сказал человек похожий на наставника футбольной сборной Франции.

«Теоретически в сборную Франции я бы взял игрока под номером 19. У него очень хорошие данные. Он быстр, умен, отличная техника. Напоминает Антуана Гризманна», — добавил «Дешам» в первоапрельском видео.

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Под 19-й номером за «Нарт» играет Эльдар Тхакоков. Черкесский клуб выступает в группе «Юг» третьего дивизиона (ЛФК). Данные соревнования проводятся по системе «весна — осень». Сезон 2024 года стартует 17 апреля.

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