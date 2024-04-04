Бывший клуб Слуцкого может прекратить существование

С 2022 года клуб испытывает серьезные финансовые проблемы. Отчасти это связано с санкциями против российского миллиардера Романа Абрамовича, который частично финансировал клуб на протяжении последних лет. В 2010-е годы «Витесс» считался фарм-клубом «Челси» — туда ссылались молодые талантливые футболисты лондонского клуба.

«Шансы довольно высоки, иначе меня бы не позвали решать эту проблему. Если вы так долго не можете получить лицензию, значит, что-то идет не так. “Витесс” был основан в 1892 году, однако комиссия по лицензированию рассматривает факты. Ее не волнуют сантименты», — сказал новый временный директор клуба Эдвин Рейнтьес.

В прошлом сезоне «Витесс» также мог лишиться профессионального статуса. Клуб не мог договориться о продлении договора аренды стадиона, но после долгих договоров ему удалось подписать новое соглашение до 2030 года.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241008&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Слуцкий возглавлял «Витесс» с марта 2018 по ноябрь 2019 года и привел его к пятому месту в чемпионате Нидерландов. Под его руководством клуб провел 62 матча, в которых одержал 27 побед при 15 ничьих и 20 поражениях. Сейчас российский специалист тренирует китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».