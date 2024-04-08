Тренер соперников назвал Месси одержимым гномом с лицом дьявола

4 апреля в первом матче четвертьфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» уступил мексиканскому «Монтеррею» со счетом 1:2.

Как сообщает The Guardian, после игры тренер команды Херардо Мартино вместе с Месси, Луисом Суаресом и Жорди Альбой высказывали недовольство гватемальскому арбитру Уолтеру Лопесу его работой. Кроме того, после матча игроки «Интер Майами» вступили в перепалку с главным тренером «Монтеррея» Фернандо Ортисом и его ассистентом Нико Санчесом.

«Гном был одержим, у него было лицо дьявола. Он поднес кулак к моему лицу и сказал: “Что ты о себе возомнил?” Из-за того, что я не смотрел на него, смотрел в сторону и вообще не отвечал, ситуация стала только хуже. А Тата Мартино, этот бедный дурачок, стоял передо мной и говорил мне: “Будешь плакать, дурень? Будешь плакать, дурень?” Ну и дурак! Наверняка они удалили все эти видео, потому что смотрятся они на них ужасно», — сказал помощник тренера Монтеррея".

Позднее Санчес извинился перед Мартино. Он заявил, что берет на себя ответственность за случившееся. При этом тренер не упомянул Месси.

При этом сам Лионель Месси не принимал участие во встрече с клубом из Мексики — аргентинец восстанавливался от повреждения, полученного 14 марта. Его первым матчем после восстановления стала проведенная 7 апреля в рамках чемпионата МЛС игра с «Колорадо Рэпидз». Встреча закончилась со счетом 2:2, и Месси забил один из голов. Всего на счету 36-летнего аргентинца четыре матча в новом сезоне, в которых он забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. «Интер Майами» с 12 очками в восьми играх занимает третье место в таблице Восточной конференции.