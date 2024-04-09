Чеферин — о том, почему Беларусь не отстранена: Спросил бы у политиков, помогают ли России те, кто покупают газ?

Александер Чеферин заявил, что политики не могут указывать УЕФА, какие сборные должны участвовать в турнирах.

«Прежде всего, ни один политик не может указывать нам, что делать, и мы не будем слушать ни одного политика. Я против бойкотов, мне не нравятся бойкоты и запреты. Но в случае с Россией другого выхода просто не было, и мы все должны постараться помочь остановить это безумие», — сказал Чеферин в интервью изданию infoLibre.

«Что касается Беларуси, то пара политиков написали нам, что все, кто помогал России, должны быть отстранены. Теперь я спрошу: помогают ли России те, кто покупают газ? Должны ли мы отстранить все европейские страны, даже самые крупные, которые продолжают покупать газ? Геостратегические проблемы должны решать политики. Требовать от спортивных организаций выполнения их работы — это популизм и не более того», — добавил глава УЕФА.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в конце 2022 года требовала от УЕФА отстранить не только Россию, но и Беларусь. Беларусь может участвовать в турнирах УЕФА, но проводит домашние матчи за пределами страны и без зрителей. В 2024 году Беларусь сыграет в Лиге наций в группе с Люксембургом, Болгарией и Северной Ирландией.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241079&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.