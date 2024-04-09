Черданцев: Не хотел бы оказаться в прошлом. Минут через пять меня сожгли бы на костре

«Что касается прошлого, у меня очень сложное восприятие. Думаю, что люди того времени примерно минут через пять сожгли бы меня на костре или посадили на кол, признав каким-нибудь демоном, в зависимости от того, в какой стране я бы оказался. Поэтому это рискованное мероприятие», — приводит слова Черданцева «Спорт День за Днем».

«Прежде всего, в кино — это все-таки все понарошку, а во-вторых, я же не футбол комментировал. Здесь нужно понимать, что кино только в итоговом монтаже выглядит складно, а на самом деле все это снимается в разное время и даже в разные дни. Поэтому мою сцену снимали вообще отдельно от футбола, и я комментировал пустоту. Как правило, так это и происходит в кино. Не всегда есть собеседник, с которым актер на самом деле разговаривает, поскольку его могут снять в другое время. Поэтому, конечно, существенная разница. Я сидел на телеге, комментировал пустоту, а вокруг стояла съемочная группа, так что никакого футбола не происходило», — добавил телекомментатор.