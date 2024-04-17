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12:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Пользователи VK Видео увидят в прямом эфире 100 матчей пятого сезона Winline Медийной футбольной лиги

На платформе пройдут прямые трансляции 100 матчей нового сезона, в котором примут участие известные спортсмены, популярные музыканты, блогеры и другие селебрити. Пятый сезон Медийной футбольной лиги откроется 19 апреля матчем «Чисто Питер» — «Амкал».

В новом сезоне дебютирует команда «СКА Ростов-на-Дону» Василия Вакуленко (Баста). Всего в сезоне будет участвовать 20 команд: 2DROTS, «Амкал», «Родина Медиа», Goats, «Эгриси», Broke Boys, «Титан», Fight Nights, «Матч ТВ», ФК 10 и другие.

Помимо трансляций матчей, пользователи увидят обзоры, включения из студии с экспертами, послематчевые интервью с игроками, шоу-конференции с разборами основных ярких моментов турнира и челленджами представителей всех команд. Ролики будут размещены в официальном сообществе Медиалиги, а также на витрине платформы VK Видео в разделе «Спорт».

Помимо этого VK Видео эксклюзивно покажет финал пятого сезона Winline Медийной футбольной лиги.

Напомним, что в первом и втором сезонах Медиалиги чемпионом становилась команда 2DROTS. В третьем сезоне турнир выиграла «Родина Медиа», а в четвёртом — «Титан».

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