Пользователи VK Видео увидят в прямом эфире 100 матчей пятого сезона Winline Медийной футбольной лиги

В новом сезоне дебютирует команда «СКА Ростов-на-Дону» Василия Вакуленко (Баста). Всего в сезоне будет участвовать 20 команд: 2DROTS, «Амкал», «Родина Медиа», Goats, «Эгриси», Broke Boys, «Титан», Fight Nights, «Матч ТВ», ФК 10 и другие.

Помимо трансляций матчей, пользователи увидят обзоры, включения из студии с экспертами, послематчевые интервью с игроками, шоу-конференции с разборами основных ярких моментов турнира и челленджами представителей всех команд. Ролики будут размещены в официальном сообществе Медиалиги, а также на витрине платформы VK Видео в разделе «Спорт».

Помимо этого VK Видео эксклюзивно покажет финал пятого сезона Winline Медийной футбольной лиги.