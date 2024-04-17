В футболе проверят новые наказания вратаря за затяжку времени
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) протестирует два вида наказаний за слишком долгое удерживание мяча голкипером.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) протестирует два вида наказаний за слишком долгое удерживание мяча голкипером.
Желание изменить правила связано с тем, что сейчас футбольные судьи крайне редко пользуются правом назначит свободный удар в качестве наказания вратаря за умышленное затягивание игры.
Как сообщает ESPN, Международный совет футбольных ассоциаций, который занимается регулированием правил, предлагает два способа наказать команду за слишком долгое удерживание мяча голкипером — угловой или аут.
Новые протоколы предлагают назначать угловой или вводить мяч из аута с линии 11-метровой отметки спустя 8 секунд задержки. Причем за 5 секунд до истечения этого времени арбитр будет поднимать руку, давая голкиперу знак, что необходимо поторопиться с вводом мяча.
Согласно действующим правилам, вратарь не может удерживать мяч дольше порядка шести секунд на усмотрение арбитра. В случае нарушения сопернику дается право выполнить непрямой свободный удар с места нарушения. На практике же судьи редко применяют это правило, так как считают, что непрямой свободный удар из пределов штрафной площади — слишком суровое наказание, поскольку команда соперника получает явную возможность забить гол.
По задумке IFAB, нововведения позволят снизить частоту случаев затягивания игры, если команда будет терять мяч, а ее соперник не получит слишком большое преимущество. Тестирование проведут в течение сезона-2024/25. В случае успеха нововведения могут вступить в силу в сезоне 2026/27.