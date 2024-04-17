В футболе проверят новые наказания вратаря за затяжку времени

Желание изменить правила связано с тем, что сейчас футбольные судьи крайне редко пользуются правом назначит свободный удар в качестве наказания вратаря за умышленное затягивание игры.

Как сообщает ESPN, Международный совет футбольных ассоциаций, который занимается регулированием правил, предлагает два способа наказать команду за слишком долгое удерживание мяча голкипером — угловой или аут.

Новые протоколы предлагают назначать угловой или вводить мяч из аута с линии 11-метровой отметки спустя 8 секунд задержки. Причем за 5 секунд до истечения этого времени арбитр будет поднимать руку, давая голкиперу знак, что необходимо поторопиться с вводом мяча.

Согласно действующим правилам, вратарь не может удерживать мяч дольше порядка шести секунд на усмотрение арбитра. В случае нарушения сопернику дается право выполнить непрямой свободный удар с места нарушения. На практике же судьи редко применяют это правило, так как считают, что непрямой свободный удар из пределов штрафной площади — слишком суровое наказание, поскольку команда соперника получает явную возможность забить гол.

По задумке IFAB, нововведения позволят снизить частоту случаев затягивания игры, если команда будет терять мяч, а ее соперник не получит слишком большое преимущество. Тестирование проведут в течение сезона-2024/25. В случае успеха нововведения могут вступить в силу в сезоне 2026/27.