Слуцкий стал лучшим тренером чемпионата Китая в марте
Леонид Слуцкий, возглавляющий «Шанхай Шэньхуа» признан лучшим тренером чемпионата Китая по итогам марта, сообщает пресс-служба клуба.
Леонид Слуцкий, возглавляющий «Шанхай Шэньхуа» признан лучшим тренером чемпионата Китая по итогам марта, сообщает пресс-служба клуба.
При Слуцком «Шанхай» впервые в истории выиграл пять матчей из пяти на старте чемпионата Китая: у «Шеньхуа» 16 очков в таблице и разница мячей 14:3. В среднем команда Слуцкого наносит по 20 ударов за матч. 13 апреля «Шанхай» впервые потерял очки, сыграв вничью с «Бэйцзин Гоань» (1:1).
25 февраля Слуцкий завоевал с командой Суперкубок Китая. В решающем матче «Шэньхуа» победил «Шанхай Порт» со счетом 1:0.
27 декабря прошлого года «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении россиянина на пост главного тренера команды. До того последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который он возглавлял с 2019 по 2022 год. 52-летний Слуцкий ранее тренировал такие клубы как «Уралан», «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити» и «Витесс» из Нидерландов. С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России.
Ранее СМИ писали, что «Локомотив» планирует избавиться от нападающего Артема Дзюбы по окончании сезона. Отмечалось, что Дзюба хочет перейти в «Шанхай Шэньхуа».