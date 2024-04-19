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13:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Футбольный вратарь дисквалифицирован на 11 игр за использование лазерной указки

Вратарь «Тигрес» Науэль Гусман дисквалифицирован на 11 игр за использование лазерной указки во время матча 15-го тура мексиканской Клаусуры против «Монтеррея» (3:3). Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Мексики.

Источник: AP 2023

Бывший вратарь сборной Аргентины пропускал матч из-за травмы и находился на стадионе «Монтеррея» в качестве зрителя. Пытаясь помочь своей команде, Гусман на протяжении всей игры светил из VIP-ложи лазерной указкой в глаза вратарю хозяев Эстебану Андраде. Тактика Гусмана дала свои плоды — к началу второго тайма «Тигрес» вел в счете 3:1.

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В конечном итоге «Монтеррею» удалось спасти игру благодаря голу на десятой добавленной минуте. После матча клуб подал официальную жалобу в дисциплинарный комитет лиги. Гусмана раскрыли по видеозаписям с камер видеонаблюдения. 38-летний аргентинец принес публичные извинения своему коллеге, однако это не уберегло его от сурового наказания. Гусман получил 11 матчей дисквалификации, денежный штраф и был приговорен к общественным работам.

Примечательно, что инцидент произошел в Международный день вратаря (14 апреля). Руководство «Тигрес» не стало обжаловать наказание Гусмана и пообещало применить к нему дополнительные санкции. Андраде также был оштрафован за то, что после матча опубликовал в соцсетях оскорбительный пост в адрес своего обидчика.

Гусман выступает за «Тигрес» с 2014 года и провел за команду более 450 матчей. Также в его активе шесть матчей за сборную Аргентины. Он был запасным вратарем национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.

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