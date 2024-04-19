Футбольный вратарь дисквалифицирован на 11 игр за использование лазерной указки

Бывший вратарь сборной Аргентины пропускал матч из-за травмы и находился на стадионе «Монтеррея» в качестве зрителя. Пытаясь помочь своей команде, Гусман на протяжении всей игры светил из VIP-ложи лазерной указкой в глаза вратарю хозяев Эстебану Андраде. Тактика Гусмана дала свои плоды — к началу второго тайма «Тигрес» вел в счете 3:1.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1492d2a3a5a04b00&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241212" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В конечном итоге «Монтеррею» удалось спасти игру благодаря голу на десятой добавленной минуте. После матча клуб подал официальную жалобу в дисциплинарный комитет лиги. Гусмана раскрыли по видеозаписям с камер видеонаблюдения. 38-летний аргентинец принес публичные извинения своему коллеге, однако это не уберегло его от сурового наказания. Гусман получил 11 матчей дисквалификации, денежный штраф и был приговорен к общественным работам.

Примечательно, что инцидент произошел в Международный день вратаря (14 апреля). Руководство «Тигрес» не стало обжаловать наказание Гусмана и пообещало применить к нему дополнительные санкции. Андраде также был оштрафован за то, что после матча опубликовал в соцсетях оскорбительный пост в адрес своего обидчика.