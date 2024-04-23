Матч легенд сборных России и Белоруссии пройдет в Минске

«Матч легенд сборных России и Белоруссии планируется провести 6 июля. 3 июля наша братская республика празднует День независимости и день освобождения Минска от фашистской оккупации, и есть совместная с Белорусской федерацией футбола идея приурочить матч легенд к этой дате. Безусловно, он станет праздником для горожан и может собрать аншлаг на Олимпийском стадионе», — приводит слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова «РИА Новости Спорт».

В прошлому году РФС организовал матчи ветеранов «Локомотив» — ЦСКА, «Спартак» (Москва) — сборная мира, «Зенит» — сборная России, сборная России — сборная Африки и «Динамо» (Сталинград) — «Спартак».

Ранее стало известно, что сборная России проведет товарищеский матч против сборной Белоруссии 7 июня в Минске. РФС рассматривает несколько вариантов второго соперника для национальной команды в июньскую паузу, но может ограничиться и проведением одной игры.

«Есть варианты второго соперника в июне. Но окончательное решение мы примем вместе с тренерским штабом сборной, в том числе по поводу количества матчей, которые разумно сыграть. Может быть так, что сыграем один матч», — рассказал Митрофанов ТАСС.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.