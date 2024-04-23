Матч легенд сборных России и Белоруссии пройдет в Минске
РФС совместно с Белорусской федерацией футбола планирует провести матч легенд сборных России и Белоруссии 6 июля в Минске.
РФС совместно с Белорусской федерацией футбола планирует провести матч легенд сборных России и Белоруссии 6 июля в Минске.
«Матч легенд сборных России и Белоруссии планируется провести 6 июля. 3 июля наша братская республика празднует День независимости и день освобождения Минска от фашистской оккупации, и есть совместная с Белорусской федерацией футбола идея приурочить матч легенд к этой дате. Безусловно, он станет праздником для горожан и может собрать аншлаг на Олимпийском стадионе», — приводит слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова «РИА Новости Спорт».
В прошлому году РФС организовал матчи ветеранов «Локомотив» — ЦСКА, «Спартак» (Москва) — сборная мира, «Зенит» — сборная России, сборная России — сборная Африки и «Динамо» (Сталинград) — «Спартак».
Ранее стало известно, что сборная России проведет товарищеский матч против сборной Белоруссии 7 июня в Минске. РФС рассматривает несколько вариантов второго соперника для национальной команды в июньскую паузу, но может ограничиться и проведением одной игры.
«Есть варианты второго соперника в июне. Но окончательное решение мы примем вместе с тренерским штабом сборной, в том числе по поводу количества матчей, которые разумно сыграть. Может быть так, что сыграем один матч», — рассказал Митрофанов ТАСС.
В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.