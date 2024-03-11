Сборная России сыграет с Белоруссией в июне

В конце прошлого года генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России проведет товарищеский матч с командой Белоруссии в 2024 году. В середине февраля стало известно, что ведутся переговоры о проведении игры в июньскую паузу, когда начнется Евро-2024.

«Мы договорились о проведении игры со сборной Белоруссии. Матч планируется в июне на выезде, в Минске», — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».

Сборная России проведет два товарищеских матча 21 и 25 марта в Москве на стадионе «Динамо». Их соперниками станут команды Сербии и Парагвая.