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12:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России сыграет с Белоруссией в июне

РФС договорился о проведении товарищеского матча в Минске между сборными России и Белоруссии.

Россия
БеларусьТоварищеские матчи: календарь
Источник: Чемпионат.com

В конце прошлого года генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России проведет товарищеский матч с командой Белоруссии в 2024 году. В середине февраля стало известно, что ведутся переговоры о проведении игры в июньскую паузу, когда начнется Евро-2024.

«Мы договорились о проведении игры со сборной Белоруссии. Матч планируется в июне на выезде, в Минске», — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».

Сборная России проведет два товарищеских матча 21 и 25 марта в Москве на стадионе «Динамо». Их соперниками станут команды Сербии и Парагвая.

Сборная Сербии станет первой европейской сборной-соперницей российской национальной команды за два с половиной года. Сборная Парагвая занимает 53-ю строчку в рейтинге ФИФА. Ранее национальные команды России и Парагвая между собой не встречались.

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