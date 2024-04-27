Жена Павлюченко рассказала, как мужа преследовали фанатки

«Были моменты, когда девушки с ногами пытались запрыгнуть. Могли подойти сфотографироваться и просто запрыгнуть с ногами, сделать такое фото. В этот момент я ему говорю: “Муж, а ты не мог ее сбросить просто?” Он говорит: “Ларис, я же не могу девушку толкнуть или ударить”. Я говорю: “Это не девушка. Та, которая с ногами запрыгивает, это не девушка.



Это же просто осы вокруг, осы! Вьются! Такое чувство, что они в туалете поджидают. Он даже сам боялся. Говорит: “Жена, пойдем со мной в туалет, я не могу туда один зайти”, — рассказала Лариса Павлюченко в интервью Лере Кудрявцевой в программе “Секрет на миллион”.