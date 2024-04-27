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12:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена Павлюченко рассказала, как мужа преследовали фанатки

Жена бывшего футболиста «Спартака» и сборной России Романа Павлюченко Лариса вспомнила, как мужа преследовали фанатки повсюду, даже в туалете.

Источник: РИА "Новости"

Ларисе Павлюченко не нравилось чрезмерное внимане фанаток у мужу. Бум популярности случился после Евро-2008, где Роман Павлюченко в составе сборной России завоевал бронзовые медали.

«Были моменты, когда девушки с ногами пытались запрыгнуть. Могли подойти сфотографироваться и просто запрыгнуть с ногами, сделать такое фото. В этот момент я ему говорю: “Муж, а ты не мог ее сбросить просто?” Он говорит: “Ларис, я же не могу девушку толкнуть или ударить”. Я говорю: “Это не девушка. Та, которая с ногами запрыгивает, это не девушка.

Это же просто осы вокруг, осы! Вьются! Такое чувство, что они в туалете поджидают. Он даже сам боялся. Говорит: “Жена, пойдем со мной в туалет, я не могу туда один зайти”, — рассказала Лариса Павлюченко в интервью Лере Кудрявцевой в программе “Секрет на миллион”.

Павлюченко за профессиональную карьеру выступал за московский «Спартак», «Локомотив», екатеринбургский «Урал», краснодарскую «Кубань», английский «Тоттенхэм», волгоградский «Ротор», ставропольское «Динамо», московский «Арарат» и за «Знамя» из Ногинска.

В начале апреля Павлюченко назначили тренером нападающих клуба «Родина‑2».

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