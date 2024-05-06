Миллиардер из Казахстана купил английский футбольный клуб
Казахстанский миллиардер Михаил Ломтадзе стал мажоритарным владельцем футбольного клуба «Уиком Уондерерс». Об этом сообщает BBC.
Казахстанский миллиардер Михаил Ломтадзе стал мажоритарным владельцем футбольного клуба «Уиком Уондерерс». Об этом сообщает BBC.
Компания Blue Ocean Partners Ltd, принадлежащая Ломтадзе, приобрела 90% акций «Уикома». Сумма сделки не разглашается. Ранее клуб принадлежал американскому бизнесмену Робу Каухигу.
Михаил Ломтадзе является акционером, членом совета директоров и председателем правления технологической компании Kaspi.kz. Состояние 48-летнего бизнесмена оценивается в 5,7 млрд долларов. Он занимает пятое место в списке самых богатых бизнесменов Казахстана и 581-е место в списке миллиардеров Forbes.
«Уиком» был основан в 1887 году. Всю свою историю клуб выступал в низших английских дивизионах. Минувший сезон «Уиком» провел в Лиге 1 (третий дивизион английского футбола), где финишировал на 10-м месте.
Главными успехами в истории «Уикома» являются полуфинал Кубка Англии (2001) и полуфинал Кубка английской лиги (2006). В сезоне-2019/20 «Уиком» выиграл плей-офф Лиги 1 и впервые в своей истории вышел в Чемпионшип, однако не сумел там закрепиться и уже на следующий сезон вновь оказался в Лиге 1.