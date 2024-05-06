Миллиардер из Казахстана купил английский футбольный клуб

Компания Blue Ocean Partners Ltd, принадлежащая Ломтадзе, приобрела 90% акций «Уикома». Сумма сделки не разглашается. Ранее клуб принадлежал американскому бизнесмену Робу Каухигу.

Михаил Ломтадзе является акционером, членом совета директоров и председателем правления технологической компании Kaspi.kz. Состояние 48-летнего бизнесмена оценивается в 5,7 млрд долларов. Он занимает пятое место в списке самых богатых бизнесменов Казахстана и 581-е место в списке миллиардеров Forbes.

«Уиком» был основан в 1887 году. Всю свою историю клуб выступал в низших английских дивизионах. Минувший сезон «Уиком» провел в Лиге 1 (третий дивизион английского футбола), где финишировал на 10-м месте.