Глушаков покинет «Урарту» по окончании сезона
Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков заявил, что покинет клуб по окончании сезона, так как у него закончится контракт.
Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков заявил, что покинет клуб по окончании сезона, так как у него закончится контракт.
«Закончится сезон, поеду собирать вещи, попрощаюсь со всеми. Ухожу из “Урарту”. У нас была договоренность до конца сезона. А что дальше? Время покажет. Зачем загадывать, когда я не знаю, что завтра будет. Еще хочу поиграть. Почему нет? Здоровье есть. Вы же видели сборы с “Ростовом”. Есть показатели. Если не смогу дальше играть, то забью гвоздь в раздевалке, повешу бутсы и скажу “всем до свидания”. Но сейчас я готов любую дырку на поле закрыть», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».
Ранее в СМИ сообщили, что Глушакова вывели из состава «Урарту» из-за конфликта с другим игроком клуба. Отмечалось, что причиной ссоры партнеров по команде стали «романтические отношения» Глушакова с его женой. Позднее экс-футболист «Спартака» опроверг эту информацию и заявил, что не играет из-за травмы икроножной мышцы.
37-летний полузащитник перешел в «Урарту» в феврале 2024 года. Всего за команду Глушаков провел 12 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
«Урарту» — действующий чемпион Армении, однако в текущем сезоне занимает четветрое место в турнирной таблице с 48 очками. Лидирует в чемпионате «Ноа», набрав 77 очков.