Глушаков покинет «Урарту» по окончании сезона

«Закончится сезон, поеду собирать вещи, попрощаюсь со всеми. Ухожу из “Урарту”. У нас была договоренность до конца сезона. А что дальше? Время покажет. Зачем загадывать, когда я не знаю, что завтра будет. Еще хочу поиграть. Почему нет? Здоровье есть. Вы же видели сборы с “Ростовом”. Есть показатели. Если не смогу дальше играть, то забью гвоздь в раздевалке, повешу бутсы и скажу “всем до свидания”. Но сейчас я готов любую дырку на поле закрыть», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».