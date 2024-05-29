Александр Кержаков назначен главным тренером «Кайрата»

«Кайрат» объявил о подписании контракта с 41-летним российским тренером Александром Кержаковым, Ранее сообщалось, что заработная плата специалиста будет составлять около 2 тысяч евро в месяц.

Во время карьеры футболиста Кержаков выступал за «Зенит», московское «Динамо», испанскую «Севилью’и швейцарский “Цюрих”. Нападающий становился обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании, Кубка Швейцарии, трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и дважды — Суперкубка страны. Кержаков является лучшим бомбардиром в истории сборной России (30 голов, вместе с Артемом Дзюбой) и “Зенита” (163 гола).

Александр Кержаков завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году, после чего работал в академии «Зенита», тренировал юношеские сборные России, возглавлял такие команды как «Томь», «Пари Нижний Новгород», «Кармиотисса Полемидия» (Кипр) и сербский «Спартак» из Суботицы, который покинул в ноябре 2023 года. «Спартак» из Суботицы. В этом году Кержаков прошел стажировку в «Севилье» и миланском «Интере».

В тренерский штаб Кержакова войдут Руслан Анджинджал и Владимир Казаков, работавшие ранее с Александром в «Томи», «Нижнем Новгороде» и Сербии. При этом исполняющий обязанности главного тренера алматинского клуба Рафаэль Уразбахтин останется в тренерском штабе клуба в качестве одного из ассистентов.