Клуб из Польши непостижимым образом упустил путевку в элиту

За два тура до завершения сезона в Первой лиге «Арка» занимала второе место, которое гарантировало им выход в Экстракласу напрямую. Клуб имел отрыв в шесть очков перед «ГКС Катовице», который шел на третьей строчке. Чтобы обеспечить выход в элиту, «Арке» нужно было в заключительных двух турах один раз сыграть вничью.

В предпоследнем туре «Арка» на выезде уступила чемпиону Первой лиги гданьской «Лехии» (1:2), которая уже гарантировала себе место в Экстракласе. В первом тайме команды обменялись голами, а «Лехия» осталась вдесятером. Несмотря на внушительное игровое преимущество после перерыва, «Арка» не сумела удержать ничейный результат, пропустив в большинстве на 84-й минуте.

В последнем туре «Арка» дома уступила «ГКС Катовице» (0:1), которая сместила гдынян со второй строчки и вышла в Экстракласу напрямую. Для «Арки» это не стало приговором, так как третья путевка в элитный дивизион разыгрывалась через плей-офф среди команд, занявших в турнирной таблице места с третьего по шестое.

В полуфинале «Арка» добилась уверенной победы над «Одрой» (4:2) и вышла на люблинский «Мотор», который в прошлом году выступал в третьем по силе дивизионе Польши. Поддержка домашних трибун помогла «Арке» открыть счет уже на 13-й минуте, однако укрепить лидерство до конца матча у хозяев не получилось. Концовка встречи повергла местных болельщиков в шок — на 87-й минуте «Мотор» сравнил счет со штрафного, а в добавленное время Мбайе Ндиайе забил победный мяч, который впервые за 32 года вывел его команду в элиту польского футбола.

После финального свистка у футболистов «Арки» состоялся серьезный разговор с разъяренными болельщиками, которые заставили их снять с себя футболки. Клуб, который уже одной ногой находился в элите, останется в Первой лиге еще на один сезон.