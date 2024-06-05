Футболку с автографом Месси продают на ПМЭФ за 700 тыс. рублей

Экспонат выставлен на стенде Stargift и оценен в 700 тыс. рублей. В футболках аналогичного дизайна Месси играл на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где он впервые в карьере стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком турнира.

В декабре прошлого года комплект из шести футболок, в которых Месси играл на ЧМ-2022, был выставлен на нью-йоркском аукционе Sotheby's за 7,8 млн долларов.

Также на ПМЭФ выставлены бутсы Месси с автографом, которые можно приобрести за 600 тыс. рублей. Самым дорогим спортивным экспонатом на стенде являются шахматы российского дизайнера Тараса Желтышева, цена которых составляет 1,1 млн рублей.