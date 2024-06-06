«Мы работаем по моим правилам». Кейлор Навас обвиняется в уклонении от налогов

Как сообщает BFMTV, бывший помощник футболиста по имени Николя собирается подать на костариканца в суд. По словам работника, Навас взял его на работу нелегально, а также плохо с ним обращался, заставляя работать по 90 часов в неделю. За свой труд он получал 3,2 тысячи евро в месяц.

Никаких контрактов стороны не подписывали, зарплата выдавалась в обход налогового законодательства. Николя предоставил запись, на которой слышно, как он просит заключить трудовой договор, а Навас отвечает: «Мы здесь не работаем по французским законам. Никакого контракта, я плачу вам наличными! Мы работаем по моим правилам».

Также Николя рассказал, что Навас обязался предоставить ему жилье. Однако комната, в которую Кейлор поселил своего сотрудника, была в ужасном состоянии и с большим количеством плесени. А еще Навас якобы требовал, чтобы у Николя всегда с собой был дробовик. Сам футболист однажды даже стрелял из дробовика при Николя, хотя не имел соответствующего разрешения.

Контракт Наваса с «ПСЖ» истек по окончании сезона-2023/24, в котором Кейлор провел 4 матча в Лиге 1. В мае появилась информация, что клуб рассматривает россиянина Матвея Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. По итогам сезона-2023/24 «ПСЖ» в 12-й раз стал чемпионом Франции, что является рекордом Лиги 1.