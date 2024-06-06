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19:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол игрока Второй лиги признан самым быстрым в истории России

Футболист пятигорского клуба «Машук-КМВ» Николай Иванов установил рекорд России.

Как сообщается на сайте Реестра рекордов России, Николай Иванов забил самый быстрый гол в истории России.

15 мая полузащитник пятигорского клуба поразил ворота дзержинского «Химика» в матче Второй лиги прямым ударом с центра поля. Время от свистка судьи до пересечения мяча линии ворот составило всего 4,01 секунды. Рекорд был проверен и подтвержден арбитрами Международного агентства регистрации рекордов INTERRECORD и Реестром рекордов России.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самый быстрый мяч забил футболист уругвайского «Рио-Негро» Рикардо Оливейра спустя 2,8 секунды после начала матча против «Сориано Интериор» в 1998 году. В феврале 2024 года английский «Кройдон» сообщил, что самый быстрый мяч в истории футбола забил игрок команды Райан Холл, который поразил ворота соперника также после стартового свистка, ему на взятие ворот потребовалось 2,31 секунды.

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