Гол игрока Второй лиги признан самым быстрым в истории России

15 мая полузащитник пятигорского клуба поразил ворота дзержинского «Химика» в матче Второй лиги прямым ударом с центра поля. Время от свистка судьи до пересечения мяча линии ворот составило всего 4,01 секунды. Рекорд был проверен и подтвержден арбитрами Международного агентства регистрации рекордов INTERRECORD и Реестром рекордов России.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самый быстрый мяч забил футболист уругвайского «Рио-Негро» Рикардо Оливейра спустя 2,8 секунды после начала матча против «Сориано Интериор» в 1998 году. В феврале 2024 года английский «Кройдон» сообщил, что самый быстрый мяч в истории футбола забил игрок команды Райан Холл, который поразил ворота соперника также после стартового свистка, ему на взятие ворот потребовалось 2,31 секунды.