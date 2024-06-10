Усейна Болта унесли с поля на носилках во время футбольного матча

Ежегодный благотворительный матч между сборной Англии и сборной мира прошел в воскресенье, 9 июня, на стадионе «Стэмфорд Бридж». В первом тайме Болт, который был капитаном сборной мира, отдал голевую передачу на экс-нападающего сборной Италии Алессандро Дель Пьеро. А во втором тайме спортсмен получил повреждение и не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках.

«Разрыв ахиллова сухожилия, но я знаю, что мы воины», — написал Болт в соцсети.

Матч закончился со счетом 6:3 в пользу сборной Англии. Тренером англичан был Фрэнк Лэмпард, ранее возглавлявший «Челси».

Позднее в соцсетях было объявлено, что это мероприятие помогло собрать для ЮНИСЕФ более £15 млн.