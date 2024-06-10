Усейна Болта унесли с поля на носилках во время футбольного матча
Восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усейн Болт получил травму во время ежегодного благотворительного футбольного матча Soccer Aid в Лондоне, сообщает Mirror.
Восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усейн Болт получил травму во время ежегодного благотворительного футбольного матча Soccer Aid в Лондоне, сообщает Mirror.
Ежегодный благотворительный матч между сборной Англии и сборной мира прошел в воскресенье, 9 июня, на стадионе «Стэмфорд Бридж». В первом тайме Болт, который был капитаном сборной мира, отдал голевую передачу на экс-нападающего сборной Италии Алессандро Дель Пьеро. А во втором тайме спортсмен получил повреждение и не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках.
«Разрыв ахиллова сухожилия, но я знаю, что мы воины», — написал Болт в соцсети.
Матч закончился со счетом 6:3 в пользу сборной Англии. Тренером англичан был Фрэнк Лэмпард, ранее возглавлявший «Челси».
Позднее в соцсетях было объявлено, что это мероприятие помогло собрать для ЮНИСЕФ более £15 млн.
37-летний Усейн Болт — рекордсмен мира в беге на 100 метров и 200 метров. Он является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд в 2008 году в Пекине, в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Ямайский спортсмен 11 раз выиграл чемпионат мира, что является рекордом в истории этих соревнований среди мужчин. Болт завершил карьеру в легкой атлетике в 2017 году.