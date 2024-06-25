В Нидерландах лишили лицензии бывший клуб Слуцкого

Комитет по лицензированию Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) отозвал лицензию «Витесса» с 9 июля. KNVB сообщил, что клуб должен был подать необходимые документы в лицензионный комитет до 24 июня, однако не сделал этого. Сам клуб сообщил о намерении немедленно подать апелляцию.

«Независимый комитет по лицензированию KNVB отозвал лицензию футбольного клуба “Витесс” с 9 июля. Об этом клубу сообщили в понедельник. Отсутствие банковского счета, аудитора‑бухгалтера и тот факт, что клуб не предоставил окончательный бюджет, делают невозможным продление действия лицензии “Витесса” на сезон‑2024/25», — говорится в заявлении.

Федерация отмечает, что «Витесс» предоставил лицензионному комитету ограниченную документацию о возможном новом акционере, но она была сочтена недостаточной. Клуб, прежде принадлежавший российскому владельцу Валерию Ойфу, должен был до 17 июня найти нового владельца. Ойф приобрел клуб в 2018 году.