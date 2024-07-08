Миши Батшуайи перешел из «Фенербахче» в «Галатасарай»

Как сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях, Миши Батшуайи, ранее выступавший за «Фенербахче», стал футболистом «Галатасарая». До перехода в «Фенербахче» форвард также успел поиграть за «Бешикташ».

Соглашение с футболистом, по условиям которого он заработает 3 миллиона евро, рассчитано на три года. Также бельгиец получит подписной бонус в размере 1,5 млн за сезон‑2024/25, 1 млн — за сезон‑2025/26, 500 тысяч — за сезон‑2026/27.

Всего на счету Батшуайи 75 матчей за «Фенербахче» во всех турнирах, в которых он забил 44 мяча и отдал 5 голевых передач. «Галатасарай» стал чемпионом Турции по итогам сезона-2023/24, «Фенербахче» занял в турнире второе место.