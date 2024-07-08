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10:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Миши Батшуайи перешел из «Фенербахче» в «Галатасарай»

Таким образом, 30-летний бельгийский нападающий Миши Батшуайи сыграет за все клубы из «Большой тройки» турецкого футбола.

Источник: ФК "Галатасарай"

Как сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях, Миши Батшуайи, ранее выступавший за «Фенербахче», стал футболистом «Галатасарая». До перехода в «Фенербахче» форвард также успел поиграть за «Бешикташ».

Соглашение с футболистом, по условиям которого он заработает 3 миллиона евро, рассчитано на три года. Также бельгиец получит подписной бонус в размере 1,5 млн за сезон‑2024/25, 1 млн — за сезон‑2025/26, 500 тысяч — за сезон‑2026/27.

Всего на счету Батшуайи 75 матчей за «Фенербахче» во всех турнирах, в которых он забил 44 мяча и отдал 5 голевых передач. «Галатасарай» стал чемпионом Турции по итогам сезона-2023/24, «Фенербахче» занял в турнире второе место.

Помимо упомянутых клубов, Батшуайи ранее играл за льежский «Стандард», «Марсель», «Челси», дортмундскую «Боруссию», «Валенсию» и «Кристал Пэлас». В активе Батшуайи 55 матчей и 27 забитых мячей за сборную Бельгии. Главный тренер национальной команды Доменико Тедеско не включил нападающего в состав сборной на Евро-2024.

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