Денис Черышев не может найти новый клуб после «Венеции»
Российский футболист Денис Черышев не может найти клуб после ухода из «Венеции».
Российский футболист Денис Черышев не может найти клуб после ухода из «Венеции».
«На данный момент новостей нет. Денис хочет продолжать играть, но на данный момент предложений, в том числе из России, нет», — приводит слова представителя игрока Хорди Саллеса «РИА Новости Спорт».
В начале июня 33-летний Черышев покинул «Венецию» в связи с истечением срока действия контракта. В минувшем сезоне полузащитник провел за команду 10 матчей.
2 июня «Венеция» обыграла «Кремонезе» в ответном матче финала плей-офф за выход в Серию А (0:0, 1:0). Команду тренирует экс-наставник «Спартака» Паоло Ваноли.
Черышев играл за итальянский клуб с лета 2022 года. Также Денис выступал за мадридский «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». На счету футболиста 33 матча за сборную России, в которых он забил 12 мячей, четыре из которых — на домашнем чемпионате мира 2018 года.
Денис — сын известного в прошлом нападающего Дмитрия Черышева, игравшего за московское «Динамо», нижегородский «Локомотив» и несколько испанских клубов. Дмитрий Черышев с января 2024 года возглавляет «Шинник».