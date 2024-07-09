Денис Черышев не может найти новый клуб после «Венеции»

«На данный момент новостей нет. Денис хочет продолжать играть, но на данный момент предложений, в том числе из России, нет», — приводит слова представителя игрока Хорди Саллеса «РИА Новости Спорт».

В начале июня 33-летний Черышев покинул «Венецию» в связи с истечением срока действия контракта. В минувшем сезоне полузащитник провел за команду 10 матчей.

2 июня «Венеция» обыграла «Кремонезе» в ответном матче финала плей-офф за выход в Серию А (0:0, 1:0). Команду тренирует экс-наставник «Спартака» Паоло Ваноли.

Черышев играл за итальянский клуб с лета 2022 года. Также Денис выступал за мадридский «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». На счету футболиста 33 матча за сборную России, в которых он забил 12 мячей, четыре из которых — на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Денис — сын известного в прошлом нападающего Дмитрия Черышева, игравшего за московское «Динамо», нижегородский «Локомотив» и несколько испанских клубов. Дмитрий Черышев с января 2024 года возглавляет «Шинник».